"Наставлены рога": Шнуров намекнул на измены Ксении Собчак в браке с Виторганом

Сергей Шнуров. Фото: instagram.com/thoughts_in_sneakers

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров выпустил скандальный клип, в котором высмеял Ксению Собчак. Артист также намекнул, что она изменяла Максиму Виторгану, когда они были в браке, и что маленький Платон на самом деле не его сын, передает NUR.KZ.

В связи с новым клипом Шнурова, который тот выложил в Youtube, в российском шоу-бизнесе разгорелся скандал.

В клипе музыкант высмеял Собчак, причем не назвал ее имени, но все сразу поняли, что речь идет именно о ней. Так, в тексте упоминается ее недавнее участие в смертельном ДТП, скандал с крабовым бизнесом, в который телеведущая угодила в 2020 году, а также тема онлайн-марафонов. Кроме того, лидер "Ленинграда" намекнул, что Ксения изменяла Максиму Виторгану, когда состояла в браке с ним.

"И ничего такого, наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган", - поется в песне.

Сергей Капков - российский государственный деятель, роман с Ксенией у него был в далеком 2010 году, задолго до брака с Виторганом.

На клип Шнурова сразу отреагировала сама Собчак.

"Алкоголизм ужасен. Кого-то он расчеловечивает. А кого-то - наоборот. И это тоже плохо. Плохо, что в ином человеке только алкоголь способен пробудить и поддержать что-то стоящее. Бухавший Шнуров был груб, но изящен, беспардонен, но добр, "в г**но", но обаятелен. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым зожником, с лицом, что сморщенная ж*па, текстами уровня "аншлаг-аншлаг", и клипами, на которые жена денег не дает", - высказалась она.

Телеведущая призвала Шнурова "заткнуться или делать что-то крутое"

"Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках. А этот пост считай не ответом - много чести - а копейками, брошенными опустившемуся питерскому алкашу. Может, эти копейки немного помогут тебе за счет трафика моего имени получить немного хайпа", - заявила Собчак.

Не остался в стороне и Максим Виторган, экс-супруг Ксении и отец маленького Платона.

"Шнуров, ты что, реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, типа мой или нет? Ты серьезно, чувак? Блин, мы с тобой знакомы 20 лет или около того, я видел тебя в разных состояниях и ситуациях. Я еще помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак, потому что там было много потенциальных покупателей твоего марафона под названием "Ленинград — лучший корпоратив".

Бывает, я все понимаю. Ксюша сказала, ты ответил, ты сказал — ответила она. Ты же был хулиганом нашего поколения, ты во что выродился вообще? Давай, постарайся стареть, если не красиво, то хоть с достоинством. Мальчик Платон пяти лет из Москвы тебя спрашивает: "Дядя Шнурик, ну ты дурак?" — высказался в Виторган в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1954251-nichego-takogo-nastavleny-roga-shnurov-nameknul-na-izmeny-ksenii-sobchak-v-brake-s-vitorganom/