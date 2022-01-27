"Ты нам нужен": бросившая Даню Милохина в детдоме мать публично попросила у него прощения

Даня Милохин. Фото: instagram.com/danya_milokhin

Биологическая мать Дани Милохина, оставившая его в детдоме в трехлетнем возрасте, публично попросила у сына прощения. Она заявила, что обращается к парню вовсе не потому, что он теперь богатый и знаменитый.

Сейчас Даня Милохин - известный блогер, который записывает клипы вместе с Киркоровым, Басковым, работает с другими звездами и участвует в шоу вместе с олимпийской призершей Евгенией Медведевой. И ничто не напоминает окружающим о том, где он провел свое детство.

Между тем, он вместе со старшим братом Ильей был брошен матерью в интернате и встретился с ней впервые за много лет только в прошлом году на телешоу. Илья родительницу простил, а вот Даня дал понять, что не желает поддерживать с ней общение. Как оказалось, в то время, пока мальчики жили в детдоме, их мать завела новую семью, в которой у нее появились еще двое детей.

Сама Любовь Милохина все же не теряет надежды получить прощение от звездного сына. Как заявила женщина в интервью Kp.ru, она всегда помнит, что у нее четверо детей, а не двое.

"Я все это время общаюсь с Ильей, он называет меня мамой и это настоящее счастье. Конечно, пока наши отношения с Илюшей не такие близкие, как хотелось бы, но он отвечает на мои звонки и сообщения, я знаю, как он живет, слышу его голос. А еще он с интересом следит за тем, как растет младшая сестренка. Они с ней напрямую общаются и это, конечно, бальзам для моего материнского сердца", - прокомментировала она.

Милохина также пожаловалась, что, в отличие от Ильи, Даня не идет с ней на контакт и полностью игнорирует.

"Добыть его номер телефона я не смогла, но сумела выйти на связь с его продюсером. Я несколько раз за этот год звонила, оставляла Дане сообщения, рассказывала про нас, поздравляла его с днем рождения. Но ответов так и не получила. Я его не осуждаю за это равнодушие. Он вправе обижаться, но я верю, что настанет день и он меня простит", - заявила биологическая родительница блогеров.

Несмотря на это, Любовь решила снова попытаться достучаться до сына и обратилась к нему публично. Она заявила, что Даня им нужен.

"Нужен не потому, что ты знаменитый, богатый. Просто я много ошибок сделала в своей жизни. Исправить их нельзя, конечно. Но я хотела бы с тобой общаться, никаких денег нам твоих не нужно. Я тебя очень люблю, как бы это ни звучало смешно. Я жду тебя. Все совершают ошибки, но нужно их исправлять. А еще знай: что бы в твоей жизни ни случилось, ты можешь на меня опереться. Я смогу тебе помочь, если что-то вдруг случится", - сказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1953328-ty-nam-nuzhen-brosivshaya-danyu-milohina-v-detdome-mat-publichno-poprosila-u-nego-proscheniya/