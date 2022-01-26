"Отсталая история": звезда "Игры престолов" раскритиковал Disney за ремейк "Белоснежки"

Питер Динклэйдж. Кадр из видео: YouTube/Universal Pictures Russia

Актер Питер Динклэйдж раскритиковал Disney за ремейк новой "Белоснежки", передает Hollywood Reporter.

Звезда "Игры престолов" негативно отреагировал на грядущий переосмысленный ремейк "Белоснежки", назвав будущую картину "полной лицемерия". Своим негодованием он поделился в подкасте WTF с Марком Мароном.

"Действительно не хочу никого обидеть, но я был ошеломлен, когда они (Disney - прим. ред.) с гордостью объявили о том, что взяли латиноамериканскую актрису на роль Белоснежки, при этом все еще пытаясь рассказать историю "Белоснежки и семи гномов", - сказал Динклэйдж.

"В каком-то смысле вы прогрессивные, но вы все еще сочиняете эту чертову отсталую историю о семи гномах, живущих вместе в пещере - какого черта вы делаете?" - добавил актер.

После его высказываний Disney выпустили заявление.

"Чтобы избежать усиления стереотипов из оригинального анимационного фильма, мы применяем другой подход к этим семи персонажам и консультируемся с членами сообщества карликовости", - ответили представители компании.

Помимо Зеглер в проекте будут задействованы Галь Гадот, Эндрю Бернап и Марк Уэбб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1953040-otstalaya-istoriya-zvezda-igry-prestolov-raskritikoval-disney-za-remeyk-belosnezhki/