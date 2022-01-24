МакSим отсудила у бывшего возлюбленного право на проживание с дочерью

МакSим с дочерью. Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим подала иск в суд для установления места жительства старшей дочери с ней и выиграла его. Ранее девочка была зарегистрировала со своим отцом.

Судебный процесс прошел на прошлой неделе. В своем иске певица МакSим просила определить место жительства своей старшей дочери Александры с ней, сообщает "СтарХит".

Отцом 12-летней девочки является звукорежиссер Алексей Луговцов. В официальном браке с певицей он не состоял, хотя пара когда-то устроила свадебное торжество на Бали. После их расставания девочка осталась с мамой.

При этом, как отмечает издание, отец девочки почти не участвовал в ее воспитании и содержании. По какой причине ребенок оставался зарегистрированным у отца, не сообщается.

Тем не менее, теперь МакSим решила оформить официально место проживания дочери с собой.

"После нескольких заседаний, на которых присутствовал адвокат истца Александр Карабанов, было принято решение удовлетворить требование Максимовой Марины (настоящее имя МакSим - прим.ред.) в полном объеме", — рассказали источники издания в суде.

Собирается ли артистка взыскивать алименты с бывшего избранника, пока неизвестно.

Кроме Александры, певица также воспитывает младшую дочь Машу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1952666-maksim-otsudila-u-byvshego-vozlyublennogo-pravo-na-prozhivanie-s-docheryu/