"Хватит искать крайних": Дарью Александрову возмутили обвинения в "проплаченности" блогеров

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса и телеведущая Дарья Александрова возмутилась нападками в адрес блогеров и обвинениями их в проплаченности. Она подчеркнула, что всегда выражает свое мнение открыто и честно, передает NUR.KZ.

В своем Instagram телеведущая задалась вопросом, откуда появилась фраза о проплаченных блогерах.

"Проплаченные блогеры. Откуда вообще пришло это выражение? Когда все это началось, со всех сторон блогерам прилетало. "Почему молчите?"/"Лучше молчите"/"Лучше б вышли защищать, чем тут что-то строчить". Ну, это самое безобидное из сообщений. И, конечно же, мое "любимое" – проплачен!

Что за выражение такое - "проплачен"? Кем? Или вы думаете, что я боюсь что-то говорить, потому что роли не дадут или с телеканала выгонят?" - выразила свое негодование Александрова.

По словам Дарьи, однажды она и так столкнулась с препятствиями своей деятельности - их устроила некая частная компания, "перекрыв кислород" актрисе.

"Мне и так частично кислород перекрыли (я однажды расскажу эту историю). Одна очень влиятельная частная компания, которой я в свое время не угодила. Потому что сказала, что думаю, когда меня обидели. И я всегда такая!" - заявила актриса.

Она подчеркнула, что может не выражать свою солидарность во мнениях с кем-то по разным причинам.

"И если я где-то что-то не говорю, это потому что либо руки не дошли, либо мозг не допер, либо, в первую очередь, с чем-то я и мои убеждения просто не согласны. И я могу быть не согласна с вашим мнением, как и вы с моим. Это все элементарно просто! Хватит искать крайних! Давайте начнем каждый с себя", - призвала знаменитость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1951151-hvatit-iskat-kraynih-daryu-aleksandrovu-vozmutili-obvineniya-v-proplachennosti-blogerov/