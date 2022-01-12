Ким Кардашьян обвинили в мошенничестве с криптовалютой

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

На звезду реалити-шоу подали в суд за рекламирование криптовалюты, передает Bloomberg.

Согласно жалобе инвесторов, поданной в федеральный суд Лос Анджелеса, боксер Флойд Мейвезер-младший, Ким Кардашьян и игрок "Бостон Селтикс" Пол Пирс рекламировали в соцсетях криптовалюту EthereumMax, заставив "инвесторов покупать эти убыточные инвестиции по завышенным ценам".

Всех их обвинили в мошенничестве.

В жалобе отмечается, что созданный таинственными разработчиками EthereumMax не имеет никакого отношения к Ethereum - второй в мире по величине криптовалюте.

"Это было бы похоже на рекламу ресторана как McDonald’sMax, когда он не имел никакого отношения к McDonald’s, кроме сходства названия и того факта, что обе компании продают продукты питания", - утверждают подавшие иск

Коллективный иск был подан от имени всех покупателей EthereumMax, которые приобрели криптовалюту в период с середины мая по июнь прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1950798-kim-kardashyan-obvinili-v-moshennichestve-s-kriptovalyutoy/