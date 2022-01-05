"Ах, какой был бы президент": Ксения Собчак ошарашила Сеть "голым" снимком (фото 18+)

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак не перестает удивлять публику своими резкими высказываниями, а теперь решила привлечь внимание к собственному телу. Телеведущая опубликовала фото из купели, на котором предстала абсолютно голой. Поклонники не упустили шанса обсудить выходку знаменитости, передает NUR.KZ.

Необычная для Ксении фотография появилась в ее Instagram.

"31-го я баню не хожу, зато 2-го - с удовольствием", - пошутила она, намекнув на известный новогодний фильм "Иронию судьбы".

На кадре Собчак предстала абсолютно голой, наслаждающейся нахождением в купели. Поклонники сравнили ее с балериной Анастасией Волочковой, которая известна своей любовью к таким "сосудам". А некоторые припомнили, что когда-то Ксения баллотировалась на пост президента Российской Федерации.

"Дважды проверила, не Волочковой ли страница", "Волочкова негодует", "Должен быть ответ от Волочковой", "Ах, какой был бы президент!", "Вашу *опу будет обсуждать вся страна", "Ксения, вы, интересно, такое фото в трезвом уме ставите? Вроде бальзаковский возраст и даже больше", "Волочкова отдыхает", "Лучший кандидат в президенты", - высказались пользователи соцсети.

Впрочем, некоторые не стали иронизировать над телеведущей и просто выразили свое восхищение ее фигурой.

"Ксюша, это самое невероятное, что я увидел в этом году!", "Шикарная женщина", "Классный кадр", "Ух, Ксения, смело", "Красиво и нежно", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1949751-ah-kakoy-byl-by-prezident-kseniya-sobchak-osharashila-set-golym-snimkom-foto-18/