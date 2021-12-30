Дочь Заворотнюк устроила скандал, опоздав на самолет, и задержала взлет на 40 минут (видео)

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь Анастасии Заворотнюк, несмотря на состояние больной матери, не спешит отказываться от радостей жизни: путешествий, шопингов и молодежных развлечений. А теперь оказалась в центре скандала из-за своего опоздания на рейс самолета, передает NUR.KZ.

Приключившуюся с ней историю "на миллион" дочь актрисы рассказала в своем Instagram.

Не так давно Анна побывала на Мальдивах, а теперь отправилась отдохнуть в Санкт-Петербург. Обратно домой из него она решила вернуться на самолете. Однако девушка опоздала на регистрацию багажа. Несмотря на это, сотрудница аэропорта пропустила ее на самолет вместе с большим чемоданом, сказав, что там для него найдут место.

"Мы идем, проходим все эти контроли, у меня там вытащили все мои любимые кремы из этого чемодана. Я уже расстроилась. Ладно, думаю, фиг с ними. И тут к нам выскакивает при входе на самолет какая-то неадекватная женщина, у нее не было бейджика, но общалась она так, как будто из тюрьмы вышла вчера. И сказала - это если нормальным языком разговаривать - что нельзя с таким чемоданом заходить в самолет по правилам безопасности, потому что, не дай Бог, он там в голову кому-нибудь даст и все", - рассказала Заворотнюк.

По словам блогерши, ей предложили два варианта: либо сняться с рейса и полететь следующим самолетом, либо оставить чемодан в Санкт-Петербурге насовсем. Оба варианта Анну не устроили. Девушка заявила, что их сотрудница уже пропустила ее на самолет с таким багажом, и стала настаивать на том, чтобы полететь с ним в салоне.

"Это все, наверное, заняло минут 40, из-за нас задержали самолет, потому что пока мы все это выясняли. Уже все люди там злятся, мы злимся", - пояснила Анна.

В итоге стороны пришли к компромиссу, что чемодан все-таки заберут в багажное отделение и он прилетит этим же рейсом. Однако позже оказалось, что его отправили другим рейсом, что вызвало недовольство Заворотнюк.

Один из пользователей соцсети заявил девушке, что ей просто не следовало опаздывать на самолет.

"Не фиг опаздывать! Курицы! И потом делать мозги людям. Ты посмотри, важные особы", - возмутился подписчик.

Вскоре чемодан все же вернулся к владелице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1949296-doch-zavorotnyuk-ustroila-skandal-opozdav-na-samolet-i-zaderzhala-vzlet-na-40-minut-video/