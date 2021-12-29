"Мажорки, зажрались": Ксению Бородину осудили за грандиозный праздник для дочери (фото, видео)

Ксения Бородина с дочерьми. Фото: instagram.com/borodylia

Ксениу Бородину разгневали комментарии подписчиков, осудивших ее за слишком грандиозное празднование дня рождения шестилетней дочери. Пользователи соцсетей назвали детей телеведущей "мажорками" и возмутились роскошными подарками для маленькой именинницы, которая получила дорогой смартфон, игрушки, косметику и брендовую одежду, передает NUR.KZ.

Ксения опубликовала в своем Instagram фото и видео с праздника Теоны, желая разделить радость с подписчиками. Однако вместе с поздравлениями получила тонну осуждения.

Все дело в том, что маленькая дочь Бородиной получила от мамы и гостей очень дорогие для шестилетнего ребенка подарки. В их числе был iPhone 13, много брендовой одежды и обуви, недешевые игрушки, роскошные аксессуары и косметика. Поздравляли девочку тортом от знаменитого кондитера Рената Агзамова.

"Мажорки", "В шесть лет iPhone 13. А дальше какие будут пожелания? Страшно подумать", "Ребенку жить неинтересно будет, все есть, зачем учиться и работать. Зажрались. Зачем столько одежды и игрушек одному ребенку", "Мой сын работает, приносит пользу государству и ему пришлось купить Айфон в кредит, потому что не имеет такой возможности. А эти прыгалки за что такие деньги получают?" - не стали скрывать негативных эмоций пользователи соцсети.

Телеведущую такие комментарии обидели, она встала на защиту своих детей.

"Зачем детям макияж? Зачем им столько одежды? А зачем такой большой торт? А почему платье из H&M у мамы? А почему такой откровенный наряд? Зачем столько игрушек? А зачем ей в шесть лет iPhone 13? Да потому что это мои дети и моя жизнь! Они не избалованы! Хорошо воспитаны! Потому что у меня есть возможность!

Я их мама и буду целовать им за*ницу и делать для них все, что приносит им удовольствие и радость! Если вы другие родители, то это ваша проблема или счастье. А у вас вот так! Мы не делаем ничего криминального!" - заявила знаменитость.

Бородина отметила, что она не самая добрая мама и может быть с детьми строгой.

"Но я люблю своих детей больше жизни! Их праздники - это святое для меня, этот день они ждут с нетерпением, они любят своих друзей, любят сюрпризы, это их детство, которое не вернуть никогда! Я не знаю, как сложится жизнь, но пока я жива, я буду делать для них все, что могу и даже больше", - добавила телеведущая.

По словам Ксении, ее дочери могут ходить и одежде недорогих брендов, но и дорогие вещи у них есть, потому что она может позволить себе покупать такое. В завершение своей гневной речи Бородина посоветовала подписчикам "оставить свою зависть для соседей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1949031-mazhorki-zazhralis-kseniyu-borodinu-osudili-za-grandioznyy-prazdnik-dlya-docheri-foto-video/