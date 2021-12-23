Актер Джеймс Франко признался в сексуальных связях со студентками его школы

Джеймс Франко. Фото: Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

Известный американский актер Джеймс Франко подтвердил, что имел половые связи со студентками его актерской школы, и признал, что это было неправильным решением, передает Independent.

Еще в 2018 году пять женщин, четверо из которых были его студентками, заявили о сексуально неприемлемом поведении со стороны Франко.

Но в 2019 году две студентки – Сара Титер-Каплан и Тони Гаал – его школы официально обвинили актера в сексуальных домогательствах. По их словам, в 2014 году девушек после поступления в актерскую школу склонили к участию в прослушиваниях и съемках сексуального характера, обещая роли в фильмах, которые так и не было запущены в производство.

В иске говорится, что Франко и его коллеги использовали свою власть для получения выгоды сексуального характера.

"Послушайте, признаюсь, я действительно спал со студентами. Я не спал ни с кем в этом конкретном классе, но в ходе моего преподавания я спал со студентками, и это было неправильно", – признался актер в интервью SiriusXM.

Актер подчеркнул, что создавал актерскую школу не для того, чтобы иметь сексуальную связь со студентками.

По его словам, он думал, что половая связь происходит по обоюдному согласию.

В июне Франко согласился выплатить 2,23 млн долларов для урегулирования иска о его сексуальных проступках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1948129-akter-dzheyms-franko-priznalsya-v-seksualnyh-svyazyah-so-studentkami-ego-shkoly/