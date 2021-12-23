Галкин рассказал Азамату Мусагалиеву о скандальной истории в гостях у президента Латвии (видео)

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин рассказал историю, которая произошла с Николаем Басковым во время встречи с Валдисом Затлерсом, который на тот момент был президентом Латвии. Инцидент случился на фестивале "Новая волна" в Юрмале, передает NUR.KZ.

О скандальной ситуации Галкин поведал в шоу "Я себя знаю!" на Youtube-канале Мусагалиева.

"Президент Латвии, тогда это был Валдис Затлерс, приглашает нас на завтрак. Нас - это артистов. У него была резиденция, и сейчас есть резиденция. И с утра, где-то в 10.30, что ли, мы приходим на этот завтрак. Там были Раймонд Паулс, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Лайма Вайкуле, Игорь Николаев, я. В общем, мы все собрались, были какие-то журналисты на входе в резиденцию, нас о чем-то спросили, и мы прошли. Очень такая обстановка европейская, степенная, прекрасная погода, ну все красиво", - начал свой рассказ Максим.

Артисты и президент начали общаться между собой.

"Мы общаемся, и через полчаса приходит Басков, который опоздал. А Басков... он всю ночь гулял, веселился, пел на столах - это отдельная история. Такое ощущение, что он просто вообще не спал. Он ввалился туда и такой: "А вот и я! Я опоздал, но зато я с подарком". Мы уже почувствовали себя совершенно обо**анными, потому что никто с подарком не пришел", - вспоминает юморист.

Он также рассказал, что из себя представлял презент от Баскова.

"Что это был за подарок? Вот всли выбрать из всего возможного, что подарить, это была бы последняя вещь, которую я бы стал дарить президенту Латвии. Он ему притащил... явно ему это тоже когда-то подарили (...). Это была бутылка водки в упаковке в виде такого советского снаряда с красной звездой. Ну, то есть такой вот защитного цвета болид, такой фаустпатрон, тут, значит, такая красная звезда, тут написано что-то вроде "Рособоронэкспорт". Президенту Латвии. То есть он: "Вот вам от нас подарок!". Такая пауза", - продолжил Галкин.

По словам супруга Пугачевой, политик не спешил выражать свое счастье по случаю получения подарка и принимать его. Тогда Басков, видя замешательство Затлерса, положил "фаустпатрон" себе на плечо, и в этот момент разболтавшаяся крышка открылась. А внутри, помимо водки, также находилась стеклянная банка с малосольными огурцами.

"И вот эта банка вылетает оттуда в тот момент, когда он кладет это на плечо. Разбивается о металлический подлокотник кованого стульчика, на котором сидит президент Латвии. И весь этот рассол с укропом, с огурцами - все на белые штаны президента. Он был весь в этом рассоле, как я в шампанском в "Поле чудес".

И дальше происходит следующее. Тишина. Басков говорит: "Ну, вот". Кладет бутылку водки, садится и начинает пунцоветь просто. Причем он пунцовеет оттого, что ему, с одной стороны, стыдно, с другой, он пытается сдержать смех. Потому что он смотрит на меня, я понимаю по его взгляду, что он уже видит, как я буду это рассказывать. От этого ему становится еще смешнее, а смеяться он, естественно, не может", - поясняет Галкин.

В итоге обстановку разрядил Лев Лещенко.

"Ну что, может быть, водочки тогда? Жалко, закуска погибла", - передал Максим его слова.

Рассказ Максима Галкина можно послушать на 25-й минуте видео.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1948106-galkin-rasskazal-azamatu-musagalievu-o-skandalnoy-istorii-v-gostyah-u-prezidenta-latvii-video/