Снявшаяся для обложки журнала дочь Мадонны вызвала споры в Сети

Леон Лурдес. Фото: Getty Images/Kevin Mazur / Contributor

25-летняя дочь Мадонны Леон Лурдес снялась для обложки журнала Paper в полуобнаженном виде. Фотосессия модели вызвала споры в Сети.

Фото Леон появились в официальном Instagram издания. Девушка снялась в нескольких образах. В обнажающем грудь синем топе и белой мини-юбке она появилась на обложке журнала.

На другом фото Лурдес лежит на капоте автомобиля в голубом комплекте нижнего белья и белых дутых сапогах. Кроме того, она снялась в белом облегающем мини-платье со множеством разрезов по бокам, оголяющих участки тела.

Большое внимание уделили макияжу Лолы (сценическое имя). На лицо нанесли яркие краски с акцентами на губах и глазах.

Многие не оценили фотосессию дочери Мадонны.

"Как много фотошопа, просто нелепо", "Ее мать потрясающая, но у Лолы ноль таланта", "Ой, зачем так много косметики? Она же очень красива, но этот макияж просто ужасает", "Выглядит как мужик", - писали они.

Другая половина встала на защиту 25-летней модели. Некоторые посчитали, что у Леон много хейтеров в Сети, которые все время критикуют ее творчество.

"Такая же красотка, как и твоя мама", "Отличная обложка, молодцы!", " Принцесса", "Никого не слушай, ты прекрасна", - поддержали модель поклонники.

Многие также отметили, что Леон все же решила удалить волосы с подмышек, хотя раньше демонстрировала их на своих фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1946713-snyavshayasya-dlya-oblozhki-zhurnala-doch-madonny-vyzvala-spory-v-seti/