Создатели "Карточного домика" оштрафовали Кевина Спейси на 31 млн долларов

Кевин Спейси в 2019 году в Риме. Фото: Ernesto Ruscio/Getty Images

Кевина Спейси оштрафовали на 31 миллион долларов за нарушение контракта, передает Би-би-си.

Студия, снявшая популярный сериал "Карточный домик", заставила оплатить Спейси штраф в размере 31 миллиона долларов еще в прошлом году. Но об этом общественности стало известно только сейчас.

Причиной штрафа стало нарушение контракта актером после скандала с сексуальным домогательством. После этого студия исключила его из шоу. Тогда, по словам создателей, они потеряли миллионы долларов, потому что съемки следующего сезона были в самом разгаре.

62-летнего актера также обвинили в грубом отношении на съемочной площадке "Карточного домика" и в том, что он трогал "молодых сотрудников без их согласия".

В 2017 году другой актер Энтони Рапп заявил, что подвергся сексуальному насилию со стороны Спейси, когда ему было 14 лет. После этого с заявлениями против голливудской звезды выступили не менее 15 человек.

В начале прошлого года сын одной из жертв пригрозил Спейси новым иском.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1943434-sozdateli-kartochnogo-domika-oshtrafovali-kevina-speysi-na-31-mln-dollarov/