Волочкова попала в финансовую пирамиду и потеряла миллионы рублей

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила в полицию, что вложила деньги в инвестиционную компанию QBF в прошлому году и потеряла около двух миллионов рублей, передает "Коммерсантъ".

Артистка летом 2020 года стала инвестором компании QBF, вложив три миллиона рублей (17,7 млн тенге), после того, как ей позвонил некий Тимур. Волочкова сказала, что ее номер он нашел в "базе".

"После этого сказал, что знает, какие у меня связи, и без затей предложил, чтобы я порекомендовала их компанию своим друзьям для вложения денег. Я, естественно, отказалась. Тогда мне предложили самой стать инвестором", – заявила балерина.

Первую прибыль с пирамиды в размере 1,15 млн рублей Волочкова получила. Но после этого брокеры исчезли, а по возврату оставшихся 1,7 млн рублей рекомендовали обратиться к получателю денежных средств Роману Шпакову.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что отец ее дочери Игорь Вдовин занял у нее 3 млн долларов, но так и не вернул.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1942934-volochkova-popala-v-finansovuyu-piramidu-i-poteryala-milliony-rubley/