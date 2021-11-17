Бураку Озчивиту грозит тюремный срок по делу об оскорблении коллег

Бурак Озчивит. Фото: instagram.com/burakozcivit

Известный турецкий актер Бурак Озчивит оказался в центре разгоревшегося скандала. Генпрокуратура Бейкоза рассмотрела коллективную жалобу его коллег о неподобающем поведении на съемочной площадке. По данному обвинению актеру грозит реальный тюремный срок.

Коллективную жалобу на Бурака Озчивита члены съемочной группы сериала "Основание: Осман" подали еще в октябре. Они утверждают, что актер был агрессивен на съемках: выходил из себя, ругался и угрожал. Нашлись и свидетели данного инцидента.

Прокуратура Бейкоза составила обвинительное заключение по поступившей жалобе. За оскорбление нескольких лиц турецкой кинозвезде может угрожать реальный тюремный срок - от трех месяцев до четырех лет заключения, передает "СтарХит".

Обвинительное заключение прокуратуры направили в суд Бейкоза. Судебные слушания начнутся в ближайшее время.

Однако сам Бурак все обвинения в свой адрес отрицает. Актер считает, что это провокация недоброжелателей, ведь у него прекрасные отношения со всеми своими коллегами, убеждает он.

"Любой, кто меня хорошо знает, понимает, что я не тот человек, который может кого-то проклясть. Эти люди используют мое имя, чтобы очернить меня", - признается актер.

В поддержку Бурака выступили многие его коллеги, но представители СМИ настроены против. К примеру, репортер Бирсен Алтуншаш считает, что звезду "Великолепного века" необходимо привлечь к ответственности.

По мнению журналистки, это поможет предотвратить подобные ситуации в будущем и не позволит кому-либо считать себя выше других в рабочей среде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1942581-buraku-ozchivitu-grozit-tyuremnyy-srok-po-delu-ob-oskorblenii-kolleg/