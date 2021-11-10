"У нас полстраны бухает": Волочкова взорвалась после публикации ее "пьяного" видео из Турции

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова ответила хейтерам на обвинение в алкоголизме. Балерина предположила, что на фоне закрытия алкомаркетов в Москве людей задевает, что "просекко ей на отдыхе наливают бесплатно".

Известная российская балерина Анастасия Волочкова ответила на выпады хейтеров по поводу своего образа жизни и слухов об алкоголизме.

Как известно, неравнодушная публика забила тревогу после недавней публикации видео из Турции, где Волочкова едва стоит на ногах. В беседе с Life.ru балерина заявила, что никого не должно волновать количество просекко в ее бокале.

По словам скандально известной танцовщицы, вся проблема в том, что людям не дает покоя зависть. Вместо того, чтобы заняться своей жизнью, они выискивают соломинку в ее глазу.

В интервью Настя назвала себя счастливым человеком и душой компании, ведь она может относиться ко всему с юмором и обладает самоиронией.

Балерина призвала "мерзнущих в Москве" завистников не искать повода задеть ее и назвала своих хейтеров несчастными людьми. Она подчеркнула, что сейчас отдыхает в элитном отеле, где имеет право делать все что угодно.

"Сколько хочу — столько пью. У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом просекко — это алкоголик.

Я слышала, что там в Москве магазины с алкоголем закрывали, возможно, потому еще люди взбудоражены, что Волочковой просекко бесплатно наливают", — предположила она.

Анастасия Волочкова: Кадр из видео на YouTube-канале GetVideo

Тем временем нашумевшее в Сети видео с пьяной балериной Большого театра, на котором она разговаривает с гостями ресторана бессвязными предложениями и еле стоит на ногах, продолжает муссироваться общественностью.

В ответ на все выпады Анастасия Волочкова опубликовала очередной пост с обращением в соцсетях.

"Послушайте. У меня есть много настоящих поклонников! Которыми я дорожу. Но есть просто не счастливые и недолюбленные люди. Мне их так жаль.

Дорогие и несчастливые люди. Если бы вы попросили меня о возможности сфотографироваться с вами в отеле, или на пляже, я бы вам не отказала.

Но когда вы фотографируете меня инкогнито на моем отдыхе, мне вас становится жаль", - пишет Волочкова (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.)

А подписчики, в свою очередь, отреагировали новой порцией шуток и сарказма в адрес балерины.

"Как может нравиться психически больной человек? Да еще и отрицающий свою зависимость.Обычно, такие люди вызывают сожаление",

"Вид какой то не шикарный из Вашего люкса. И с кем Вы собираетесь на пляж? С очередным любимым в полосатой майке", "Вот самой не надоело? Что уж так себя выворачивать? Никому это давно уже не интересно", "Турция в шоке",

"Счастливые люди не кричат о своем счастье на каждом шагу, и никому ничего не доказывают", "Самодостаточный человек никогда и ничего, а главное никому не будет доказывать. Видимо у Вас проблемы с самооценкой и с алкоголем. Уважайте аудиторию, хоть видео записывайте в адеквате. Горько",

"Настя, в жизни есть очень много важного и необходимого, достойного и любимого - помимо вашего шпагата", "Недолюбленная тетя в шпагате",

"Почти везде одна и одна или со своим другом - шпагатом. Все семьями или в окружении родственников, друзей и поклонников. Смотрю иногда Анну Нетребко. Супер. Здесь же этого нет ничего. Случайные люди и ничего более", - реагируют пользователи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1941435-u-nas-polstrany-buhaet-volochkova-vzorvalas-posle-publikatsii-ee-pyanogo-video-iz-turtsii/