"Убирают тех, кто не нравится": Собчак возмутилась двойным стандартам в обществе

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Популярная российская телеведущая Ксения Собчак написала пост-возмущение в Instagram. Она отмечает, что в обществе существуют двойные стандарты - одних наказывают, а другим прощают все, передает NUR.KZ.

Ксения Собчак возмутилась несправедливым отношением в обществе. В качестве примера Собчак привела ситуацию с арестом на 14 суток модели Ксении Дамовой за фото с приспущенными штанами у Кремля. Однако опубликовавших горячие снимки у храмов Ольгу Бузову и Наталию Орейро не тронули, отмечает теледива.

"Новое время требует новых инструментов пропаганды, и они есть, и они хороши, и они приводят меня в совершеннейший восторг. Это морализаторство и ханжество, принятые на вооружение каждого вшивого цензора.

Национальной русской героине Наталье Орейро в 2001 году никто и не думал предъявлять за счастливую фотографию в блестящем лифе на фоне храма Василия Блаженного. Олю Бузову никто не тронул за фото в купальнике на фоне храма в Волгограде.

Но 2021 год - это год шельмования простых девчонок из интернета за голые задницы на фоне питерского музея и московского Кремля. Против них мы будем возбуждать уголовные дела, их мы будем арестовывать", - пишет Ксения (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Телеведущая вспомнила и скандал с высказыванием Моргенштерна по поводу празднования Дня Победы.

"Моргенштерна называют адвокатом нацизма и шельмуют на государственном уровне. Антон Красовский говорит, что его чуть не вырвало от этой трусости и лицемерия.

Но вот, что в 2017 году говорит этот же Антон Красовский: "Почему главным движущим или движущей силой России является прошлое? Мы проводим парады, зато мы проводим шествия и раздаем бесплатные пилотки.

Мы тратим, я думаю, миллионы на эти пилотки, миллионы на георгиевские ленточки, которые бесплатно раздаются сейчас". Тут все нормально с трусостью и лицемерием?" - продолжила Собчак.

Журналистка считает, что в обществе не должно быть двойных стандартов.

"Вывод в этот прекрасный день по этой прекрасной теме таков: теперь все эти скрепы - просто инструмент, с помощью которого убирают тех, кто по какой-то причине не нравится. Но вполне реально обходить эти скрепы тем, кто находится внутри системного круга. И это, конечно, что-то новое… новый тренд в нашем веселом балаганчике под названием "2021". То ли еще будет", - подытожила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1941118-ubirayut-teh-kto-ne-nravitsya-sobchak-vozmutilas-dvoynym-standartam-v-obschestve/