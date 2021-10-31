Ревва рассказал, что ему предлагали 100 тыс. евро за эскорт-услуги для 50-летней поклонницы

Александр Ревва. Фото: instagram.com/arthurpirozhkov

Александр Ревва стал гостем нового шоу Максима Галкина "Блеф". Шоумен рассказал, что однажды ему предложили солидную сумму за оказание эскорт-услуг.

Шоу вышло на видеосервисе Prеmier. Суть проекта состоит в том, что две звезды рассказывают друг другу невероятные истории из своей жизни, их цель угадать, правда это или ложь.

Александр Рева и Николай Басков стали первой парой гостей нового шоу, пишет "Комсомольская правда". Ревва рассказал о том, что после выступления на дне рождения некой 50-летней женщины к нему подошла помощница именинницы с предложением.

Она сообщила, что заказчице очень понравилось его выступление, и она хотела бы продолжить общение, но уже в номере отеля. За данную услугу Ревве приложили 100 тыс. евро.

Шоумен признался, что, возможно, и согласился бы, однако его смутил один пункт - за всем должен был наблюдать супруг юбилярши.

Эта история оказалась правдой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1939797-revva-rasskazal-chto-emu-predlagali-100-tys-evro-za-eskort-uslugi-dlya-50-letney-poklonnitsy/