"Я ни у кого не отнимал жену": Олжас Абай ответил хейтерам

Отечественный актер Олжас Абай, звезда фильма "Таптым-ау сені", недавно женившийся на актрисе и продюсере Дариге Бадыковой, ответил хейтерам в соцсети, передает NUR.KZ.

В октябре прошлого года Дарига Бадыкова впервые высказалась о своем разводе.

Актриса решилась приоткрыть завесу тайн семейной жизни после интервью ее супруга в передаче "Уақыт көрсетеді", в котором Дархан Мусаев рассказал о причинах развода.

Она рассказала, что их брак не был счастливым. А фактический развод произошел гораздо раньше официального.

"Мы просто жили в одном доме", - отметила она.

Спустя год, этой осенью Дарига Бадыкова и Олжас Абай сыграли пышную свадьбу. А через некоторое время объявил о своей женитьбе ее бывший муж.

Олжас Абай решил проставить точку в слухах о том, что он якобы увел замужнюю женщину из семьи.

"Я ни у кого не отнимал жену, я выпросил у Бога человека, который, как и я, познал боль и удары судьбы", - написал он.

Ранее Олжас Абай рассказал о качествах Дариги Бадыковой.

Сторис Олжаса Абая. Скрин: instagram.com/ochooou_o

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