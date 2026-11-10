"Я ни у кого не отнимал жену": Олжас Абай ответил хейтерам
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Отечественный актер Олжас Абай, звезда фильма "Таптым-ау сені", недавно женившийся на актрисе и продюсере Дариге Бадыковой, ответил хейтерам в соцсети, передает NUR.KZ.
В октябре прошлого года Дарига Бадыкова впервые высказалась о своем разводе.
Актриса решилась приоткрыть завесу тайн семейной жизни после интервью ее супруга в передаче "Уақыт көрсетеді", в котором Дархан Мусаев рассказал о причинах развода.
Она рассказала, что их брак не был счастливым. А фактический развод произошел гораздо раньше официального.
"Мы просто жили в одном доме", - отметила она.
Спустя год, этой осенью Дарига Бадыкова и Олжас Абай сыграли пышную свадьбу. А через некоторое время объявил о своей женитьбе ее бывший муж.
Олжас Абай решил проставить точку в слухах о том, что он якобы увел замужнюю женщину из семьи.
"Я ни у кого не отнимал жену, я выпросил у Бога человека, который, как и я, познал боль и удары судьбы", - написал он.
Ранее Олжас Абай рассказал о качествах Дариги Бадыковой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2454519-ya-ni-u-kogo-ne-otnimal-zhenu-olzhas-abay-otvetil-heyteram/
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