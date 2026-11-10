Британская модель и актриса Кара Делевинь поделилась советами с теми, кто пытается побороть зависимость, и призвала быть добрее к себе, пишет People.

Звезда подиумов и кино пообщалась с журналистами на премьере проекта Club Kid в Лос-Анджелесе. Отвечая на вопрос о том, что бы она порекомендовала людям в начале отказа от вредных привычек, артистка подчеркнула разрушительное влияние самобичевания.

По ее словам, именно стыд и вина удерживают человека в состоянии болезни, поэтому их следует избегать всеми силами.

Делевинь также посоветовала обращаться за поддержкой к тем, кто уже справился с зависимостью, отметив, что их опыт не заменит ничто другое. Она добавила, что в процессе восстановления важно не требовать от себя слишком многого, действовать разумно и проявлять к собственным ошибкам максимальную мягкость.

Знаменитость призналась, что долгое время была уверена в своей способности бросить привычки в любой момент, но реальные перемены начались только тогда, когда пришло искреннее внутреннее желание.

Модель открыто говорит о пути к трезвой жизни после того, как в 2022 году легла в реабилитационную клинику и прошла программу 12 шагов. С тех пор она регулярно привлекает внимание к проблемам ментального здоровья и поддержке людей с зависимостями.

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