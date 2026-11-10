Семейный праздник в Дубае: Бородина показала кадры со дня рождения мамы

Российская телеведущая Ксения Бородина показала в своем Instagram теплые кадры со дня рождения ее матери. Семейный праздник был проведен в Дубае, передает NUR.KZ.

Маме Ксении Бородиной исполнилось 66 лет. Семья отметила ее день рождения в Дубае.

"Прекрасный день", - написала Ксения под фото, которыми поделилась в своем аккаунте.

Для именинницы в этот день приготовили море цветов и воздушных шаров в виде красных и перламутровых сердец. Праздник устроили в отеле.

"Просто супер, очень красиво получилось", "Красота повсюду", "Миллион поздравлений", "С днем рождения шикарную женщину", "Счастливая мама - это самое главное! Вырастила прекрасную дочь!", "Видела маму Ксении в этом отеле, она прекрасна. Современная женщина", "Женский состав Бородиных прекрасен", - отметили комментаторы.

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