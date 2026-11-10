Мадина Балгабаева поделилась впечатлениями от поездки в Японию
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Казахстанская телеведущая Мадина Балгабаева показала невероятные кадры из Японии, куда улетела отдыхать. Теледива получила много незабываемых впечатлений, передает NUR.KZ.
Мадина Балгабаева показала, как путешествует по Японии. Она поделилась яркими впечатлениями с подписчиками.
"Увиденное нами сегодня до сих пор перед глазами… Мы поднялись на фуникулере и заглянули в долину, где из действующего вулкана клубится пар.
Прямо перед нами - гора Фудзи, главный символ Японии. В такие моменты тихо склоняешь голову перед мощью природы", - отметила она.
Для прогулки теледива выбрала удобную одежду - джинсы, яркую кофту и спортивную обувь.
"Желаем вам отличного отдыха!", "Как же здорово увидеть Фудзи", "Берегите себя", "Просто великолепно", - гласят комментарии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2454357-madina-balgabaeva-podelilas-vpechatleniyami-ot-poezdki-v-yaponiyu/
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