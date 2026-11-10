Мадина Балгабаева поделилась впечатлениями от поездки в Японию

Казахстанская телеведущая Мадина Балгабаева показала невероятные кадры из Японии, куда улетела отдыхать. Теледива получила много незабываемых впечатлений, передает NUR.KZ.

Мадина Балгабаева показала, как путешествует по Японии. Она поделилась яркими впечатлениями с подписчиками.

"Увиденное нами сегодня до сих пор перед глазами… Мы поднялись на фуникулере и заглянули в долину, где из действующего вулкана клубится пар.

Прямо перед нами - гора Фудзи, главный символ Японии. В такие моменты тихо склоняешь голову перед мощью природы", - отметила она.

Для прогулки теледива выбрала удобную одежду - джинсы, яркую кофту и спортивную обувь.

"Желаем вам отличного отдыха!", "Как же здорово увидеть Фудзи", "Берегите себя", "Просто великолепно", - гласят комментарии.

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