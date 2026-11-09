"Огни большого города": Баян Алагузова показала фото из Токио
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Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова поделилась в своем Instagram колоритными фотографиями из Японии, где отдыхает с семьей, передает NUR.KZ.
Баян Алагузова показала фото с мужем. Чета запечатлелась во время прогулки по Токио.
"Огни большого города", - подписала Баян Максаткызы снимок, которым поделилась в ленте своего блога в Instagram.
Продюсер также показала фото, снятое у памятника Хатико, который расположен возле железнодорожной станции Сибуя.
"Мой самый нелюбимый фильм, который сильно ранил, это "Белый Бим - Черное ухо", я смотрела его только однажды, мое сердце тогда разорвалось на тысячи кусочков. Тогда я обещала себе больше никогда-никогда не видеть этого.
Второй мой фильм, который я все-таки решилась посмотреть, это история "Хатико", правда, я тогда была уже взрослой, но больше смотреть не буду", - призналась она.
Баян Алагузова отметила, что ей больно видеть грустные истории с собаками.
"Хати десять лет ждал своего хозяина именно здесь, на этом самом месте, и это собака. И да, если в жизни я замечаю людей, которые негативно относятся у животным, особенно к собакам, я удаляюсь, для меня они без сердца", - резюмировала она.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2453961-ogni-bolshogo-goroda-bayan-alaguzova-pokazala-foto-iz-tokio/
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