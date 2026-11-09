Дженнифер Гарнер рассказала о "невероятном" периоде в браке с Беном Аффлеком

Актриса Дженнифер Гарнер поделилась теплыми воспоминаниями о семейном путешествии по Европе, в которое она отправилась вместе с Беном Аффлеком и детьми в период их брака, пишет E! Online.

Поездка состоялась во время съемок Аффлека в Лондоне в одной из частей франшизы о Бэтмене. Ради этого путешествия Гарнер временно забрала троих детей из школы на шесть недель.

По словам актрисы, это был единственный раз в жизни, когда она решилась прервать учебу сыновей и дочерей ради поездки, однако опыт оказался невероятным и очень веселым.

Семья не сидела на одном месте и активно перемещалась по европейским городам. Значительную часть времени они провели в Париже и Венеции. Особенным моментом каникул стала речная прогулка на лодке по Сене, идею которой Гарнер подсказала известная телеведущая и кулинарный автор Ина Гартен.

Актриса отметила, что счастливые улыбки детей с тех совместных фотографий запомнились ей навсегда, а речной круиз по Парижу с тех пор превратился в ее личную традицию.

Гарнер и Аффлек поженились в 2005 году и прожили в браке десять лет. Бывшие супруги воспитывают троих общих детей: дочерей Вайолет и Серафину, а также сына Сэмюэла. Несмотря на официальное оформление развода в 2018 году, артисты сохранили дружеские отношения и продолжают вместе участвовать в жизни детей.

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