Тейлор Свифт и Трэвис Келси возглавили рейтинг знаменитых пар с наибольшим числом слухов о расставании

Певица Тейлор Свифт и игрок NFL Трэвис Келси заняли первое место в рейтинге пар, о разрыве которых чаще всего спекулируют в СМИ и соцсетях, опередив Биберов и чету Сассекских, пишет The Blast.

Популярная певица Тейлор Свифт и тайт-энд клуба "Канзас-Сити Чифс" Трэвис Келси оказались во главе списка звездных пар, вокруг отношений которых циркулирует наибольшее количество спекуляций о скором расставании. Согласно новому исследованию платформы BC Game, предоставленному изданию The Blast, пара набрала максимальный индекс - 100 баллов. В материалах подчеркивается, что анализировался исключительно объем слухов и обсуждений в медиапространстве, а не реальное положение дел внутри союза.

Авторы отчета сформировали итоговый индекс на базе упоминаний в тредах Reddit с прогнозами расставаний, активности пользователей под этими постами, а также числа публикаций в СМИ. Тейлор Свифт и Трэвис Келси набрали 22 упоминания в прогнозах на Reddit, 649 реакций пользователей и свыше 18 300 недавних заметок в прессе, связывающих их с темой возможного разрыва отношений.

Второе место в сводном рейтинге заняли Джастин и Хейли Бибер с показателем 94 балла. При этом пара превзошла лидеров по вовлеченности на Reddit (1887 реакций) и упоминаниям в прогнозах (23 раза), хотя число новостей в медиа о них оказалось заметно ниже - 390 статей. Третью строчку заняли принц Гарри и Меган Маркл с индексом 93 балла, набравшие 6810 публикаций в СМИ и 609 реакций на интернет-форуме.

Четвертую строчку заняли Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, показавшие рекордную пользовательскую активность на Reddit среди всех участников - 2451 реакцию. Пятерку замкнули актриса Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови (83 балла). В десятку также вошли Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, а также Рианна и A$AP Rocky.

Десятое место заняли Дональд и Мелания Трамп. Несмотря на скромную активность на Reddit, именно эта пара с колоссальным отрывом лидирует по числу публикаций в СМИ о проблемах в браке - более 109 тысяч упоминаний. Руководство BC Game объяснило интерес публики феноменом парасоциальных отношений, когда фанаты воспринимают чужую личную жизнь как собственную и трактуют любое фото как предвестник разрыва.

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