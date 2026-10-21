Дочь Виктории Бекхэм попросила мать договориться со школой из-за запрета на макияж
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15-летняя Харпер Севен Бекхэм пожаловалась матери на запрет пользоваться косметикой в учебном заведении и попросила ее вмешаться в ситуацию, пишет Hello Magazine.
Британская дизайнер и певица Виктория Бекхэм поделилась историей о своей 15-летней дочери Харпер, которой запретили приходить в школу с макияжем. Девочка осталась недовольна такими правилами и попыталась решить вопрос с помощью знаменитой матери.
По словам Виктории, дочь искренне удивилась ограничению и спросила, почему ей не разрешают выглядеть наилучшим образом. После этого Харпер попросила мать позвонить в руководство школы и добиться отмены строгих правил.
Семья Бекхэм давно отмечала увлечение младшей дочери бьюти-индустрией. Харпер с детства наблюдала за работой стилистов матери и уже строит планы по запуску собственного бренда косметики для ухода за подростковой кожей.
Несмотря на предпринимательские амбиции дочери, Виктория Бекхэм подчеркнула, что приоритетом для Харпер остается учеба и подготовка к школьным экзаменам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2445660-doch-viktorii-bekhem-poprosila-mat-dogovoritsya-so-shkoloy-iz-za-zapreta-na-makiyazh/
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