Дочь Виктории Бекхэм попросила мать договориться со школой из-за запрета на макияж

15-летняя Харпер Севен Бекхэм пожаловалась матери на запрет пользоваться косметикой в учебном заведении и попросила ее вмешаться в ситуацию, пишет Hello Magazine.

Британская дизайнер и певица Виктория Бекхэм поделилась историей о своей 15-летней дочери Харпер, которой запретили приходить в школу с макияжем. Девочка осталась недовольна такими правилами и попыталась решить вопрос с помощью знаменитой матери.

По словам Виктории, дочь искренне удивилась ограничению и спросила, почему ей не разрешают выглядеть наилучшим образом. После этого Харпер попросила мать позвонить в руководство школы и добиться отмены строгих правил.

Семья Бекхэм давно отмечала увлечение младшей дочери бьюти-индустрией. Харпер с детства наблюдала за работой стилистов матери и уже строит планы по запуску собственного бренда косметики для ухода за подростковой кожей.

Несмотря на предпринимательские амбиции дочери, Виктория Бекхэм подчеркнула, что приоритетом для Харпер остается учеба и подготовка к школьным экзаменам.

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