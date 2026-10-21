Нурболат Абдуллин показал фото с супругой и посвятил ей трогательные строки
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Казахстанский певец Нурболат Абдуллин, известный как Нурбуллин, показал теплые семейные фотографии и поздравил любимую супругу в Instagram с днем рождения, передает NUR.KZ.
Нурболат посвятил жене стихотворные строки, в которых воспел их любовь. Он отметил, что супруга однажды покорила его сердце и стала его судьбой.
"Пусть твоя душа никогда не знает бед; я хочу, чтобы мы шли по жизни рука об руку через все ее сладости и горести, мое золотце! С днем рождения!" - написал он.
Коллеги Нурбуллина - Кайрат Нуртас, Абдижаппар Алкожа, Жазира Байрбекова и другие знаменитости, а также фанаты певца присоединились к его поздравлениям.
"Поздравляем с именинницей! Будьте счастливы", "Какая у вас красивая жена", "Живите вместе целый век", "Какие красивые", - отметили в Сети.
Напомним, Кайрат Нуртас и Нурболат Абдуллин выпустили совместный трек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2445612-nurbolat-abdullin-pokazal-foto-s-suprugoy-i-posvyatil-ey-trogatelnye-stroki/
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