Нурболат Абдуллин показал фото с супругой и посвятил ей трогательные строки

Казахстанский певец Нурболат Абдуллин, известный как Нурбуллин, показал теплые семейные фотографии и поздравил любимую супругу в Instagram с днем рождения, передает NUR.KZ.

Нурболат посвятил жене стихотворные строки, в которых воспел их любовь. Он отметил, что супруга однажды покорила его сердце и стала его судьбой.

"Пусть твоя душа никогда не знает бед; я хочу, чтобы мы шли по жизни рука об руку через все ее сладости и горести, мое золотце! С днем ​​рождения!" - написал он.

Коллеги Нурбуллина - Кайрат Нуртас, Абдижаппар Алкожа, Жазира Байрбекова и другие знаменитости, а также фанаты певца присоединились к его поздравлениям.

"Поздравляем с именинницей! Будьте счастливы", "Какая у вас красивая жена", "Живите вместе целый век", "Какие красивые", - отметили в Сети.

Напомним, Кайрат Нуртас и Нурболат Абдуллин выпустили совместный трек.

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