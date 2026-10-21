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      Елена Антипина
      Шеф-редактор

      Шайло Джоли продемонстрировала пирсинг губы в стиле знаменитого образа Анджелины Джоли

      Опубликовано:

      Шайло Джоли
      Шайло Джоли. Фото: JC Olivera/Getty Images

      Дочь звездной пары показала новый пирсинг на фоне отказа детей Анджелины Джоли и Брэда Питта от фамилии отца, пишет The Blast.

      20-летняя Шайло Джоли привлекла внимание публики новым серебряным кольцом в нижней губе. Лаконичный аксессуар напомнил журналистам знаменитый золотой кафф Анджелины Джоли, с которым актриса появилась на премьере фильма "Вечные".

      Появление Шайло совпало с очередным витком семейных новостей: ее младшая сестра, 18-летняя Вивьен, официально подала документы на смену фамилии с Джоли-Питт на Джоли, указав в качестве причины личные мотивы. Ранее, в день своего 18-летия в мае 2024 года, аналогичный шаг сделала сама Шайло, официально отказавшись от фамилии Питт. На данный момент юридические процедуры по удалению фамилии отца запустили почти все дети бывших супругов, кроме Пакса и Нокса.

      Анджелина Джоли в недавнем интервью журналу L'Officiel USA подчеркнула, что ее шестеро детей — это сформировавшиеся личности со своими взглядами, и главная задача родителя — не мешать им развиваться. Тем временем близкий к семье источник заявил изданию People, что решение детей сохранить подробности конфликта с отцом в тайне говорит об их воспитанности, а сама Джоли не испытывает злости и мечтает лишь об исцелении семьи.

      Напомним, развод Анджелины Джоли и Брэда Питта был окончательно оформлен в декабре 2024 года после многолетних судебных разбирательств, начавшихся в 2016 году. Актер отрицал обвинения в жестоком обращении на борту частного самолета, а расследование ФБР было закрыто без предъявления обвинений. Сейчас бывшие супруги продолжают судебный спор из-за французской винодельни Château Miraval.

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      Шайло Джоли продемонстрировала пирсинг губы в стиле знаменитого образа Анджелины Джоли

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