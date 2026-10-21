Джаафар Джексон призвал оценивать Майкла Джексона по музыке, а не скандалам

Исполнитель главной роли в байопике о короле поп-музыки считает, что истинный характер артиста раскрывается в его творчестве, пишет The Blast.

Джаафар Джексон, сыгравший своего знаменитого дядю Майкла Джексона в биографическом фильме "Майкл", высказался о скандалах и обвинениях вокруг поп-иконы. Актер призвал поклонников и критиков обращаться к творческому наследию певица, чтобы понять его личность.

"Чтобы узнать, кем был Майкл, нужно слушать его музыку", - заявил 30-летний актер. По его словам, настоящая суть короля поп-музыки кроется в его текстах, стихах, видеоклипах, публичных выступлениях и благотворительной деятельности, которой исполнитель посвящал много времени.

Заявление прозвучало на фоне обсуждений вырезанных сцен и планов на продолжение успешного байопика. Первая часть картины показала рекордные кассовые сборы, однако столкнулась с критикой из-за нежелания подробнее освещать резонансные обвинения в адрес певица. Сам Джаафар Джексон подчеркнул, что готов к работе над второй частью фильма, но решение о сценарии и включении новых эпизодов остается за продюсерами. Актер также отметил, что для семьи Джексон ключевой проблемой всегда было отсутствие возможности услышать голос самого Майкла.

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