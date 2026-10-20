Жанель Макажан после развода поразмышляла о силе и слабости женщины
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Казахстанская актриса Жанель Макажан поразмышляла о силе и уязвимости женщины. Многодетная мать отметила, что и сама порой бывает очень стойкой, несмотря на слабость, передает NUR.KZ.
Жанель Макажан и Абай Асылхан недавно заявили о разводе, чем расстроили своих фанатов.
В новой публикации в Instagram Жанель поразмышляла о том, как женщина, являясь хрупким созданием, справляется с трудностями жизни.
"В каждой женщине переплетаются нежность и отвага, уязвимость и стойкость. Порой женщина пленяет своей мягкостью, а порой - поражает смелостью.
В один момент она может быть уязвимой, а в следующий - проявить неожиданную силу. Все потому, что женская сущность не сводится к какой-то одной черте характера: каждая ситуация открывает новую грань ее личности.
Мне тоже присущи эти качества. Иногда я - любимая дочь своего отца; в другие моменты - отважная мама, которая растит четверых детей; а порой я позволяю себе выплакаться и показать свою уязвимость.
Мне кажется, истинная красота женщины - в ее способности принять все свои проявления. Возможно, именно это имеют в виду, когда говорят, что у женщины 40 душ", - отметила она.
Подписчики Жанель поддержали ее и отметили, что она прекрасно выглядит.
"То самое чувство, когда нужно снова лечить себя изнутри", "Цвети, тебе идет", "Сама нежность", "Ей как будто 18 все еще", "Красавица", - отреагировали комментаторы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2445387-zhanel-makazhan-posle-razvoda-porazmyshlyala-o-sile-i-slabosti-zhenshchiny/
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