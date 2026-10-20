Мадина Садвакасова исполнила мечту сына-подростка

Казахстанская певица Мадина Садвакасова исполнила мечту сына. Мальчик давно хотел увидеть Нью-Йорк. Артистка устроила поездку и поделилась атмосферными фото, передает NUR.KZ.

На фото Мадина Садвакасова запечатлелась с сыном-подростком в Нью-Йорке.

"Америка, Нью-Йорк, 2026 год. Эта поездка - давняя мечта моего сына. Видеть счастливые моменты своего ребенка - для меня величайшая радость.

Пусть твои мечты будут грандиозными, мой Ануар! Дай Бог, чтобы мы еще много раз путешествовали по миру вместе!" - написала любящая мама.

Подписчики пожелали маме и сыну увлекательного путешествия и много ярких впечатлений.

"Такие красивые и счастливые! Пусть всегда будет так!", "Как он вырос. Хорошей поездки", "Копия папы - так вырос он", "Пусть мечты сбываются", - написали они.

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