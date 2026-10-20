Мадина Садвакасова исполнила мечту сына-подростка
Опубликовано:
Казахстанская певица Мадина Садвакасова исполнила мечту сына. Мальчик давно хотел увидеть Нью-Йорк. Артистка устроила поездку и поделилась атмосферными фото, передает NUR.KZ.
На фото Мадина Садвакасова запечатлелась с сыном-подростком в Нью-Йорке.
"Америка, Нью-Йорк, 2026 год. Эта поездка - давняя мечта моего сына. Видеть счастливые моменты своего ребенка - для меня величайшая радость.
Пусть твои мечты будут грандиозными, мой Ануар! Дай Бог, чтобы мы еще много раз путешествовали по миру вместе!" - написала любящая мама.
Подписчики пожелали маме и сыну увлекательного путешествия и много ярких впечатлений.
"Такие красивые и счастливые! Пусть всегда будет так!", "Как он вырос. Хорошей поездки", "Копия папы - так вырос он", "Пусть мечты сбываются", - написали они.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2445201-madina-sadvakasova-ispolnila-mechtu-syna-podrostka/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах