Леди Гага рассказала о семейной жизни после рождения дочери

Певица и ее жених Майкл Полански наслаждаются семейной жизнью после рождения первенца, пишет People.

Знаменитая американская певица и актриса Леди Гага, выпустившая альбом "Mayhem", проводит большую часть времени со своей новорожденной дочерью по имени Роуз Бин. Девочка родилась 9 июня 2026 года. Источник издания PEOPLE сообщил, что 40-летняя артистка отлично справляется с ролью матери, проявляет заботу и постоянно поет малышке колыбельные, включая знаменитую композицию "La Vie en Rose".

Отец ребенка, 43-летний предприниматель и выпускник Гарвардского университета Майкл Полански, во всем поддерживает невесту. Пара вместе воспитывает дочь и чувствует себя полноценной семьей. Хотя певица продолжала уделять внимание своему косметическому бренду Haus Labs, она предпочла временно уйти из поля зрения общественности после завершения гастрольного тура в апреле, чтобы не упустить важные моменты взросления ребенка.

Имя девочки имеет особое значение для исполнительницы. Имя Роуз отсылает к французской песне "La Vie en Rose", которую Гага исполняла в фильме "Звезда родилась" 2018 года и в честь которой сделала татуировку на спине. Второе имя Бин связано с активистом Карлом Бином, вдохновившим певицу на создание хита "Born This Way". Полански и Гага вместе с 2020 года, а о своей помолвке артистка объявила летом 2024 года на Олимпийских играх в Париже.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.