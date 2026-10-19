Родион Газманов показал редкое архивное фото со звездным отцом
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Сын известного российского певца, поэта и композитора Олега Газманова Родион показал архивное фото с отцом. 18 октября в России отмечали День отца, передает NUR.KZ.
В День отца Родион Газманов отыскал черно-белое фото из семейного архива. На нем маленький Родион запечатлен со звездным отцом Олегом Газмановым.
На втором фото - Газманов-старший уже седой, но такой же бодрый, как в молодости, показывает богатый рыбный улов.
"Кто-то в этой семье явно знает толк в рыбалке. И это не я. PS: сегодня День отца, ребята! Не забыли своих поздравить?" - отметил 45-летний артист.
"Вот этого маленького мальчика любила вся страна", "У вас лучший отец", "В прекрасной форме", "С праздником вас, Олег Газманов!" - отреагировали фанаты творчества Олега и Родиона Газмановых.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2444595-rodion-gazmanov-pokazal-redkoe-arhivnoe-foto-so-zvezdnym-otcom/
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