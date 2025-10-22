Дипика Падуконе впервые показала дочь: фото набрали свыше 7 млн "лайков" за несколько часов
Опубликовано:
39-летняя болливудская актриса и известная модель Дипика Падуконе и ее супруг, актер Ранвир Капур, впервые показали свою маленькую дочь в соцсети, передает NUR.KZ.
Пара поздравила своих подписчиков с праздником Дивали. Ранвир и Дипика были в красивых национальных нарядах, как и их маленькая дочь.
Теплое семейное фото тут же оценили поклонники творчества Ранвира и Дипики. За короткое время публикация набрала почти 7,5 млн "лайков".
"Самые сердечные пожелания на Дивали", - отметили супруги.
"Вау, какая милашка. Благослови Господь", "У нее самая красивая улыбка", "Наши сердца не могут выдержать такого уровня милоты", "О, она такая милая", "Красивые глазки", "Фото, полные любви", - написали пользователи соцсети, пожелав семье счастья.
Напомним, осенью прошлого года Дипика Падуконе впервые стала мамой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2300112-dipika-padukone-vpervye-pokazala-doch-foto-nabrali-svyshe-7-mln-laykov-za-neskolko-chasov/
