Дипика Падуконе впервые показала дочь: фото набрали свыше 7 млн "лайков" за несколько часов

39-летняя болливудская актриса и известная модель Дипика Падуконе и ее супруг, актер Ранвир Капур, впервые показали свою маленькую дочь в соцсети, передает NUR.KZ.

Пара поздравила своих подписчиков с праздником Дивали. Ранвир и Дипика были в красивых национальных нарядах, как и их маленькая дочь.

Теплое семейное фото тут же оценили поклонники творчества Ранвира и Дипики. За короткое время публикация набрала почти 7,5 млн "лайков".

"Самые сердечные пожелания на Дивали", - отметили супруги.

"Вау, какая милашка. Благослови Господь", "У нее самая красивая улыбка", "Наши сердца не могут выдержать такого уровня милоты", "О, она такая милая", "Красивые глазки", "Фото, полные любви", - написали пользователи соцсети, пожелав семье счастья.

Напомним, осенью прошлого года Дипика Падуконе впервые стала мамой.

