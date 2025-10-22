"И бросить жалко, и съесть нельзя": юная избранница 63-летнего Лепса сравнила мужа с костью
Опубликовано:
Аврора Киба, 19-летняя невеста 63-летнего российского исполнителя Григория Лепса, в шуточной форме объяснила своим подписчикам в соцсети, кто такой муж, передает NUR.KZ.
На видео девушка использовала озвучку, где говорится: "За миллион, конечно, спасибо. Но мне надо два". Она также подписала кадры.
"Муж - он, как кость. И бросить жалко, и съесть нельзя. Но грызть можно бесконечно", - пошутила Аврора.
На шутку молодой невесты 63-летнего Лепса бурно отреагировали пользователи соцсети.
"А свадьба была? Или будет?", "Думаю, она просто хайпит со стариком, так сказать - юношеский максимализм", "Главное - не быть собакой, тогда и муж костью не будет", "Девочка, ты еще не пожила и не знаешь, что муж- это сокровище, чем больше отдаешь, тем в 4 раза больше получаешь", "Вот когда замуж возьмет, тогда и скажешь - муж", - написали комментаторы.
Мы также писали, что поступок Лепса, подарившего любимой 15 тысяч роз, обсудили в Сети.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2300082-i-brosit-zhalko-i-sest-nelzya-yunaya-izbrannica-63-letnego-lepsa-sravnila-muzha-s-kostyu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах