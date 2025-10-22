"И бросить жалко, и съесть нельзя": юная избранница 63-летнего Лепса сравнила мужа с костью

Аврора Киба, 19-летняя невеста 63-летнего российского исполнителя Григория Лепса, в шуточной форме объяснила своим подписчикам в соцсети, кто такой муж, передает NUR.KZ.

На видео девушка использовала озвучку, где говорится: "За миллион, конечно, спасибо. Но мне надо два". Она также подписала кадры.

"Муж - он, как кость. И бросить жалко, и съесть нельзя. Но грызть можно бесконечно", - пошутила Аврора.

На шутку молодой невесты 63-летнего Лепса бурно отреагировали пользователи соцсети.

"А свадьба была? Или будет?", "Думаю, она просто хайпит со стариком, так сказать - юношеский максимализм", "Главное - не быть собакой, тогда и муж костью не будет", "Девочка, ты еще не пожила и не знаешь, что муж- это сокровище, чем больше отдаешь, тем в 4 раза больше получаешь", "Вот когда замуж возьмет, тогда и скажешь - муж", - написали комментаторы.

Мы также писали, что поступок Лепса, подарившего любимой 15 тысяч роз, обсудили в Сети.

