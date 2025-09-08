"Столько денег на ветер": поступок Лепса, подарившего любимой 15 тысяч роз, обсудили в Сети

63-летний российский певец Григорий Лепс подарил 19-летней избраннице Авроре Кибе 15 тысяч роз. Пользователи соцсети обсуждают его романтический поступок, передает NUR.KZ.

Аврора Киба проснулась в окружении прекрасных цветов - Лепс подарил ей 15 тысяч роз.

"Григорий Лепс любит свою будущую жену больше всех на свете", - отметила она под публикацией, добавив фоном озвучку из сериала "Отчаянные домохозяйки", где говорится о том, как Карлос любил свою жену.

На публикацию Авроры отреагировал сам Лепс. Он оставил "красное сердечко". Между тем пользователи соцсети все еще обсуждают его романтический поступок - одни считают, что так и надо ухаживать за девушкой, другие уверены, что это пустая трата денег.

"Мир сходит с ума, ребенок радуется подаркам деда", "Столько букетов! Круто! Даже у многих знаменитостей нет таких щедрых мужей", "Григорий, закройте мою ипотеку. Вы тоже мой любимый дед", "А я рада за Лепса, он с Авророй расцвел", "Покрасовалась возле цветов, на следующий день завянут и в мусорку будут тащить, когда эти деньги могли бы пойти на благое дело", "Один букет от сверстника явно желаннее сотни букетов от дедушки", "Пиар и больше ничего! Зря стараетесь", "Столько денег на ветер", "Это цветочный магазин?" - пишут в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.