"Я теперь невеста": Алия Ануарбек выходит замуж (видео)

Казахстанская актриса Алия Ануарбек (Телебарисова) рассказала в интервью своей коллеге и ведущей подкаста "MOM'sкий әңгіме" Айнур Ильясовой о важных переменах в жизни, передает NUR.KZ.

Звезда фильма "Жаужүрек мың бала" выходит замуж. Об этом она рассказала Айнур Ильсовой. Отрывок интервью вышел в Instagram.

"Во время съемок фильма "Бақыт құшағында" я и вправду была в объятиях счастья. Он сделал мне предложение и теперь... я невеста", - поделилась радостной новостью Алия Ануарбек.

Ведущая подкаста Айнур Ильсова рассказала, что скоро выйдет полное интервью с актрисой.

"Как круто. Поздравляю!", "Вау, рады за Алию", "Какая прекрасная новость! Каждая женщина достойна счастья", "Это волшебно!" - написали пользователи соцсети, в числе которых представители отечественного шоу-бизнеса.

Напомним, 5 лет назад Алия Ануарбек стала вдовой. Актриса долго горевала и растила детей одна, часто вспоминая об ушедшем супруге.

