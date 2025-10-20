"О таком отце и муже мечтают многие": 80-летнего Петросяна расхвалила молодая жена
Молодая супруга 80-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, как ей повезло с мужем - она всегда мечтала, чтобы у ее детей был такой отец, передает NUR.KZ.
Татьяна показала трогательное видео. На нем Евгений Ваганович катается на лодке с сыном.
"О таком отце детям я могла только мечтать! Внимательный и добрый, ходячая энциклопедия, человек, который знает ответ на любой детский (и не только) вопрос, развеселит самого капризного малыша, успокоит и согреет своим светом", - призналась Брухунова.
Петросян ответил на признания жены "красным сердечком".
"Правда, Татьяна! Как идеально вы подметили. Евгений Ваганович потрясающий! Здоровья ему и всех Благ вашей семье!", "Вам очень повезло!", "О таком отце и муже мечтают многие!" - написали в Сети.
