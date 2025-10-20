"Вмешиваться в жизнь супругов неуместно": Зангар Нуртас ответил на пересуды о Кайрате и его жене

Младший брат казахстанского певца Кайрата Нуртаса Зангар ответил на обидные высказывания некоторых комментаторов в соцсети относительно его семьи, передает NUR.KZ.

Зангар отметил, что ему часто пишут относительно его старшего брата Кайрата Нуртаса и его супруги Жулдыз Абдукаримовой. Некоторые уверены, что супруги живут раздельно.

"Вот так и вся их жизнь пройдет", - заявили в Сети.

"В последнее время стало больше людей, кто такое пишет. Конечно, у каждого есть свои мысли, свое мнение. Но я считаю, что неправильно писать такое о чужой семье, рассуждать о том, что творится в жизни супругов, не зная всей правды. И я хочу, чтобы моя семья жила счастливо.

Но и мне, как и вам, вмешиваться в их жизнь неуместно. Как говорится в мудрой пословице, только сумасшедший может влезать в дела супругов", - ответил Зангар.

Парня также обвинили в иждивенчестве. Некоторые считают, что он живет за счет родителей и знаменитого брата.

"Благодарю Бога, потом родителей, брата, я не видел плохой жизни благодаря им. Они вырастили меня, дали мне образование, "дали удочку".

Родные знают, как и на что я живу. Конечно, не стоит никому ничего доказывать, но порой такие высказывания обижают и пронизывают тебя до костей.

Я прошу отнестись с пониманием. Мы всегда на виду, поэтому никого не можем заставить молчать. Но не забывайте, что такое отражается на детях - моих подрастающих племянниках. Вы же все растите детей. Спасибо", - написал Зангар.

Напомним, недавно Зангар Нуртас впервые стал отцом. А в конце лета у его старшего брата Кайрата Нуртаса родился пятый ребенок.

Сторис Зангара Нуртаса. Скрин: instagram.com/zangaar

