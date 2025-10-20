"Влюбилась в этот город снова": Асель Садвакасова рассказала о своей поездке в Алматы
Казахстанская актриса, певица и продюсер Асель Садвакасова, звезда фильмов "Келинка тоже человек", "Замуж в 30", рассказала, зачем прилетала в Алматы, передает NUR.KZ.
В Казахстан Асель вернулась после нескольких месяцев проживания на острове Бали. Актриса рассказала, что в Алматы она многое успела сделать за время своего пребывания.
Она увиделась с дорогими родителями и посетила могилу любимой бабушки, много времени проводила с близкими людьми.
"Решила много рабочих вопросов. Снялась в кино. Дала большое интервью. Съездила на неделю в Кыргызстан", - продолжила она.
Асель снялась в новом фильме "Үйлену оңай", который выдет на экраны весной.
"Съемки прошли весело, интересно, и я поняла, как сильно скучала по всему этому", - рассказала она.
Актриса также успела посвятить время своему здоровью и красоте. И, конечно же, не упустила шанс прогуляться по Алматы.
"Гуляла по осеннему городу и любовалась нашей природой. Влюбилась в Алматы снова", - призналась она, добавив, что это была ее лучшая поездка. На днях Садвакасова улетела в Дубай.
"Асель, выглядите потрясающе!", "Ура! Новый фильм", "Только ты можешь успеть все за один приезд - и съемки, и интервью и главное - друзья", "Глаз не оторвать", - отреагировали пользователи соцсети.
Мы писали, что вернувшуюся в Казахстан Асель Садвакасову фанаты пригласили на бешбармак.
