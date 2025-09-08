Вернувшуюся в Казахстан Асель Садвакасову фанаты пригласили на бешбармак

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, звезда фильмов "Келинка тоже человек", "Замуж в 30", вернулась в Казахстан с острова Бали, где жила несколько месяцев, передает NUR.KZ.

На днях актриса прилетела в Алматы. Она призналась, что очень счастлива, ведь ее не была дома долгое время.

"Вы даже не представляете, какие эмоции я испытываю. Я радуюсь, как ребенок, что дома. 10 месяцев меня не было!" - рассказала Асель.

Сторис Асель Садвакасовой. Скрин: instagram.com/asselsadvakassova

Актриса записала сторис, где поблагодарила подписчиков за гостеприимство.

"Вчера я выставила сторис, где попросила позвать меня на беш. Меня позвало полстраны, мне кажется. Мне кажется, я директ не разберу и за неделю.

Я вас благодарю, мне так приятно. Спасибо вам большое. Сегодня я иду на первую порцию беша. Завтра меня позвали на вторую. Это я могу есть каждый день. Спасибо вам, мне было так приятно", - отметила она.

Напомним, Асель Садвакасова покинула остров Бали, где жила в последнее время.

