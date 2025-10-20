"К ней никаких претензий": Киркоров прокомментировал нашумевшее интервью Пугачевой

Народный артист России Филипп Киркоров высказался о недавнем интервью Аллы Пугачевой - певец заявил, что по-прежнему считает ее близким человеком, передает Super.ru.

За кулисами Дня рождения "МУЗ-ТВ" в Государственном Кремлевском дворце Филипп Киркоров сказал, что не держит зла на Аллу Пугачеву и очень благодарен ей за все, что она для него сделала.

"Что я могу сказать? Это мой близкий человек, 10 лет не выкинешь из истории моей жизни. Я благодарен, она меня многому научила. У меня нет к ней никаких претензий и вопросов вообще. Для меня - это счастливый период моей жизни. Я благодарен за то, что она мне дала, сделала для меня - великая певица нашего времени", - заявил Киркоров.

Напомним, в сентябре Алла Пугачева впервые рассказала об эмиграции в Израиль с Галкиным после начала войны в Украине. А после откровенного интервью Пугачева написала пост в соцсети, сопроводив его словами из песни Владимира Высоцкого.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.