"К ней никаких претензий": Киркоров прокомментировал нашумевшее интервью Пугачевой
Опубликовано:
Народный артист России Филипп Киркоров высказался о недавнем интервью Аллы Пугачевой - певец заявил, что по-прежнему считает ее близким человеком, передает Super.ru.
За кулисами Дня рождения "МУЗ-ТВ" в Государственном Кремлевском дворце Филипп Киркоров сказал, что не держит зла на Аллу Пугачеву и очень благодарен ей за все, что она для него сделала.
"Что я могу сказать? Это мой близкий человек, 10 лет не выкинешь из истории моей жизни. Я благодарен, она меня многому научила. У меня нет к ней никаких претензий и вопросов вообще. Для меня - это счастливый период моей жизни. Я благодарен за то, что она мне дала, сделала для меня - великая певица нашего времени", - заявил Киркоров.
Напомним, в сентябре Алла Пугачева впервые рассказала об эмиграции в Израиль с Галкиным после начала войны в Украине. А после откровенного интервью Пугачева написала пост в соцсети, сопроводив его словами из песни Владимира Высоцкого.
