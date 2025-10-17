Камшат Жолдыбаева впервые показала фото со своего тоя по случаю бракосочетания
Бывшая солистка "КешYOU", певица и актриса Камшат Жолдыбаева рассказала, как познакомилась с мужем, актером Газретом Ержановым, и показала фото с их тоя, передает NUR.KZ.
Камшат Жолдыбаеву спросили, правда ли, что она познакомилась с актером Газретом Ержановым, который стал ее супругом, на съемках сериала "Рауза". Камшат подтвердила, что все именно так и было.
Ее также попросили показать фото со свадьбы.
"Мы ведь еще не видели фото с вашего тоя", - заявили подписчики в соцсети.
Артистка показала фото с мужем с торжества, посвященного их бракосочетанию. На нем Камшат запечатлелась в национальном наряде с белым платком, Газрет же был в белой рубашке. Актер подмигнул, глядя в камеру.
Камшат также ответила, почему перестала сниматься в кино.
"Приглашений много, слава Богу. У меня есть причины не сниматься в кино. Я скучаю по кино, а кино по мне, однажды мы встретимся снова", - написала Камшат.
Весной 2023 года Камшат Жолдыбаевой провели "қыз ұзату". Артистка ответила, почему изменилась после замужества.
