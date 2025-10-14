Ерке Есмахан рассказала, почему перестала быть активной в соцсетях
Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан объяснила, почему перестала быть активной в соцсетях. Оказалось, что певица наслаждается золотой осенью, передает NUR.KZ.
Ерке рассказала, что осень - ее самое любимое время года. Она много гуляет с мужем и детьми, наслаждаясь солнечными днями. Поэтому у певицы не хватает времени на соцсети.
"Кайфую без инсты", - призналась она.
Трижды мама рассказала, как проходят ее дни в декрете.
"Каждый день прогулка, готовлю обеды, смотрю сериалы, с мужем езжу туда-сюда. Вот так вот", - отметила она.
А недавно в семье Ерке и RaiM произошло важное для них событие - их сыну Батыру исполнилось 4 месяца.
"Пусть Аллах даст тебе счастья. Мое сердце", - пожелала малышу счастливая мама.
