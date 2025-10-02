"Обсудили меня со всех сторон, теперь принялись за моих детей?": Ерке возмутили советчики в Сети

40-летняя казахстанская исполнительница Ерке Есмахан была возмущена замечаниями и непрошенными советами пользователей соцсети после публикации фото ее детей, передает NUR.KZ.

Ерке показала в сторис Instagram фото ножек своих малышей - Ислама и Батыра. Однако нашлись те, кто принялся искать изъяны на фото.

"Кажется, есть вальгусная деформация", - написали ей касательно ног ее среднего сына Ислама.

"Да нет, просто он сам такой пухляш. Не волнуйтесь. Мы смотрим за детьми внимательно - с головы до пят", - отшутилась она.

Не обошли стороной и малыша Батыра, сказав, что ножки у него кривые.

"Ого, у одного прямые, у другого кривые, что делать-то? Можете посмотреть эти сторис и сделать выводы, что лучше жить спокойно, не думая, что говорят о тебе другие", - заявила она.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Однако непрошенные советы относительно воспитания и здоровья детей все еще поступали Ерке и она решила поставить точку.

"Вы уже обсудили меня со всех сторон. Теперь принялись за моих детей? Аллах, дай мне терпения", - возмутилась она.

Ранее Ерке ответила, ревнует ли ее молодой муж.

