"Я давно замужем": Альмира Турсын сообщила о второй беременности

Казахстанская актриса Альмира Турсын, звезда отечественного фильма "Томирис", сообщила в соцсети о второй беременности и показала фото с округлившимся животом, передает NUR.KZ.

Альмира Турсын показала фотосессию, которую устроила будучи в "интересном" положении. Образ актрисы получился очень нежным.

"С трепетом и радостью хочу поделиться с вами счастливой новостью! Спустя 12 лет готовлюсь вновь стать мамой! Слава и благодарность Богу за это чудо и счастье!

Предвкушая ваше любопытство и вопросы, отвечаю: я давно замужем, живем большой семьей, со всеми детьми: его-моими-нашими!

Далее можно без подробностей, бережно храню личное, потому что верю, что "счастье любит тишину" - написала она.

Пользователи соцсети, среди которых коллеги Альмиры, поспешили поздравить ее с радостным событием.

"Альмирочка, какая красота! Какое счастье!", "Альмира, желаю благополучия и здоровья! Крутая новость! Пусть красоты в этом мире благодаря вам станет еще больше!", "О, классная новость", "Пусть родится здоровый, счастливый ребенок", - отреагировали подписчики.

Напомним, в конце сентября Альмира Турсын отметила 35-летие.

