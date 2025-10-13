"Я давно замужем": Альмира Турсын сообщила о второй беременности
Опубликовано:
Казахстанская актриса Альмира Турсын, звезда отечественного фильма "Томирис", сообщила в соцсети о второй беременности и показала фото с округлившимся животом, передает NUR.KZ.
Альмира Турсын показала фотосессию, которую устроила будучи в "интересном" положении. Образ актрисы получился очень нежным.
"С трепетом и радостью хочу поделиться с вами счастливой новостью! Спустя 12 лет готовлюсь вновь стать мамой! Слава и благодарность Богу за это чудо и счастье!
Предвкушая ваше любопытство и вопросы, отвечаю: я давно замужем, живем большой семьей, со всеми детьми: его-моими-нашими!
Далее можно без подробностей, бережно храню личное, потому что верю, что "счастье любит тишину" - написала она.
Пользователи соцсети, среди которых коллеги Альмиры, поспешили поздравить ее с радостным событием.
"Альмирочка, какая красота! Какое счастье!", "Альмира, желаю благополучия и здоровья! Крутая новость! Пусть красоты в этом мире благодаря вам станет еще больше!", "О, классная новость", "Пусть родится здоровый, счастливый ребенок", - отреагировали подписчики.
Напомним, в конце сентября Альмира Турсын отметила 35-летие.
