      Салтанат Шорай
      Салтанат Шорай
      Редактор рубрики Шоубиз

      "Счастлива быть собой": Альмира Турсын отметила день рождения

      Опубликовано:

      Альмира Турсын
      Альмира Турсын. фото: instagram.com/almiratursyn

      Казахстанская актриса Альмира Турсын, звезда отечественного фильма "Томирис", накануне отметила день рождения. Она выложила в соцсети видео и написала пост, передает NUR.KZ.

      21 сентября звезде фильма "Томирис" исполнилось 35 лет. Альмира запечатлелась солнечным днем в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Именинница не захотела философствовать в свой день рождения, а просто поздравила себя.

      Она была рада, что ее праздник совпал с днем рождения Алматы. Такое совпадение она назвала счастливым, а город - самым любимым.

      "Я счастлива жить, быть собой, люблю и любима, творю и делаю, что хочу и что люблю! В душе - мир и гармония, над головой - мирное небо, рядом - родные и любимые, все живы и здоровы! Слава и благодарность Богу за все!

      Спасибо семье за любовь и за то, что рядом! Друзьям - за дружбу! Партнерам и коллегам - за доверие! Каждому, кто был, кто есть и будет в моей жизни! Спасибо Вам, что здесь, со мной!" - написала актриса.

      "Альмира, с днем рождения! Пусть все твои мечты сбудутся, а цели свершатся! Крутых проектов и открытий!", "Пусть глаза всегда сияют от счастья! Всех благ и крепкого здоровья", "Вы олицетворение женственности, нежности и красоты", "Любим, желаем счастья, ждем встреч", - поздравили именинницу в соцсети.

