      Провели подряд дней с нами
      Салтанат Шорай
      Салтанат Шорай
      Редактор рубрики Шоубиз

      "Я обрела счастье": Байзакова сделала признание и показала фото с большим животом

      Опубликовано:

      Айжан Байзакова с мужем
      Айжан Байзакова с мужем. Фото: instagram.com/bayzakova

      Казахстанский блогер-миллионник и актриса Айжан Байзакова трогательно обратилась к любимому супругу в соцсети в важную дату и сделала признание, передает NUR.KZ.

      Блогер разместила черно-белое фото с мужем, на котором она была запечатлена во время беременности. Она не стала скрывать, что счастлива в браке.

      "Сегодня 4 года как мы вместе. Мой самый близкий друг и человек, я рада, что мы встретились и я наконец обрела счастье и спокойствие своей души. Я больше не хочу метаться, не хочу бежать, доказывать", - сделала признание Айжан.

      Некоторые подписчики, глядя на фото, решили, что Байзакова беременна в третий раз.

      "Она снова беременна или это старое фото?", "Да, она в положении, но животик пока маленький", "Беременные друг друга издалека видят, я прям чувствовала", "Она беременна. Официально еще не объявила", "Будьте счастливы. Когда вы начали меняться в лучшую сторону на глазах у миллионов зрителей вашей аудитории, все несомненно поняли, что Нурбек ваш человек", "Это старое фото, но она в данный момент беременна", - отметили комментаторы.

      Напомним, Байзакова показала романтические кадры с мужем и растрогала Сеть.

