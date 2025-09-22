"Я обрела счастье": Байзакова сделала признание и показала фото с большим животом

Казахстанский блогер-миллионник и актриса Айжан Байзакова трогательно обратилась к любимому супругу в соцсети в важную дату и сделала признание, передает NUR.KZ.

Блогер разместила черно-белое фото с мужем, на котором она была запечатлена во время беременности. Она не стала скрывать, что счастлива в браке.

"Сегодня 4 года как мы вместе. Мой самый близкий друг и человек, я рада, что мы встретились и я наконец обрела счастье и спокойствие своей души. Я больше не хочу метаться, не хочу бежать, доказывать", - сделала признание Айжан.

Некоторые подписчики, глядя на фото, решили, что Байзакова беременна в третий раз.

"Она снова беременна или это старое фото?", "Да, она в положении, но животик пока маленький", "Беременные друг друга издалека видят, я прям чувствовала", "Она беременна. Официально еще не объявила", "Будьте счастливы. Когда вы начали меняться в лучшую сторону на глазах у миллионов зрителей вашей аудитории, все несомненно поняли, что Нурбек ваш человек", "Это старое фото, но она в данный момент беременна", - отметили комментаторы.

Напомним, Байзакова показала романтические кадры с мужем и растрогала Сеть.

