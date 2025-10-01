"Не лезть в чужие дела": Майя Бекбаева ответила на вопрос, как стать успешным

Казахстанская телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева ответила на вопросы пользователей соцсети - она рассказала, как добиться успеха, передает NUR.KZ.

Майя Бекбаева часто проводит рубрику "Вопрос-ответ" с подписчиками в Instagram. Вопросы касаются и ее личной жизни, и работы. Часто пользователи соцсети интересуются ее мнением и просят совета.

"Столько работаете - и семья, и общественная жизнь. Не устаете?" - спросили Майю.

"И фильмы, и книги, и дети, и муж, и общество, и съемки - это все моя жизнь. Уставать от жизни? Нет", - рассказала она.

У теледивы также поинтересовались, как стать успешным в своем деле.

"Не лезть в чужие дела", - лаконично и с юмором ответила Бекбаева.

Напомним, Майя Бекбаева показала архивное фото, снятое во время ее беременности.

