Майя Бекбаева показала архивное фото, снятое во время ее беременности
Опубликовано:
Казахстанская телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева окунулась в ностальгию и показала архивные семейные фото, снятые во время ее второй беременности, передает NUR.KZ.
У Майи Бекбаевой и ее супруга Адиля Нуртая двое детей - дочь-студентка и сын-подросток. Майя показала архивные фото, снятые во время ее беременности - семья ожидала появления на свет Жангира.
"Я тут на 9-м месяце беременности. Вес 75 кг. Вообще, я обе беременности сильно набирала вес, потом стремительно худела. Но с Жангиром живот был огроменный, не видела ног своих. Иногда даже надевала разные тапочки", - рассказала Майя.
Майя также показала фото после рождения сына.
"Посмотрите, какой огромный Жангир. А ему всего 3 месяца. Выглядит, как годовалый", - отметила она.
В своем блоге теледива показала повзрослевшего сына. Подписчики отметили, что юноша очень похож на отца.
На днях Бекбаева трогательно поздравила свекровь с днем рождения.
