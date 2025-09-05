Майя Бекбаева показала архивное фото, снятое во время ее беременности

Казахстанская телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева окунулась в ностальгию и показала архивные семейные фото, снятые во время ее второй беременности, передает NUR.KZ.

У Майи Бекбаевой и ее супруга Адиля Нуртая двое детей - дочь-студентка и сын-подросток. Майя показала архивные фото, снятые во время ее беременности - семья ожидала появления на свет Жангира.

"Я тут на 9-м месяце беременности. Вес 75 кг. Вообще, я обе беременности сильно набирала вес, потом стремительно худела. Но с Жангиром живот был огроменный, не видела ног своих. Иногда даже надевала разные тапочки", - рассказала Майя.

Майя также показала фото после рождения сына.

"Посмотрите, какой огромный Жангир. А ему всего 3 месяца. Выглядит, как годовалый", - отметила она.

Сторис Майи Бекбаевой. Скрин: instagram.com/mayabekbayeva

В своем блоге теледива показала повзрослевшего сына. Подписчики отметили, что юноша очень похож на отца.

На днях Бекбаева трогательно поздравила свекровь с днем рождения.

